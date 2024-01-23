مفاجأة.. نجم الهلال يرغب في الرحيل

كما يواصل يوفنتوس مراقبة وضع فيدريكو بيرنارديسكي، الذي رحل عن تورونتو وفقا للصحيفة ذاتها.

وانتقل سافيتش من لاتسيو إلى الهلال الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو 2026.

وسجل سافيتش 9 أهداف وصنع 5 في 22 مباراة مع الهلال، وشارك بما مجموعه 1653 دقيقة في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق أن سجل سافيتش 69 هدفا، وصنع 59 في 341 مباراة مع لاتسيو.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 53 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط عن النصر الثاني.

وقبل أيام تعاقد الهلال مع البرازيلي رينان لودي من مارسيليا.