التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023 (صورة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023، والتي توج بها المنتخب القطري بالفوز على الأردن 3/1 في المباراة النهائية يوم السبت الماضي.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد أربعة لاعبين من منتخب قطر المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي، في حين كان من اللافت غياب النجم الأردني موسى التعمري.

وضمت التشكيلة المثالية لاعبين اثنين من منتخب الأردن، الذي وصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، هما عبدالله نصيب ويزن النعيمات.