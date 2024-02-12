التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023 (صورة)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023، والتي توج بها المنتخب القطري بالفوز على الأردن 3/1 في المباراة النهائية يوم السبت الماضي.
وشهدت التشكيلة المثالية تواجد أربعة لاعبين من منتخب قطر المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي، في حين كان من اللافت غياب النجم الأردني موسى التعمري.
وضمت التشكيلة المثالية لاعبين اثنين من منتخب الأردن، الذي وصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، هما عبدالله نصيب ويزن النعيمات.
وفيما يلي التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023:
حارس المرمى: مشعل برشم (قطر)
الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن) - علي البليهي (السعودية) - لوكاس منديز (قطر).
الوسط: كانغ لي إن (كوريا الجنوبية) - حسن الهيدوس (قطر) - كريغ جودوين (أستراليا) - مهدي قائدي (إيران).
الهجوم: يزن النعيمات (الأردن) - أيمن حسين (العراق) - أكرم عفيف (قطر).