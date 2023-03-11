للإضرار بسمعة البطولة.. يويفا قد يستبعد برشلونة من دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتهام الذي وجهه القضاء الإسباني للنادي الكتالوني وبعض رؤسائه ومديريه السابقين قد يعتبره الاتحاد الأوروبي (اليويفا) دون انتظار حكم أو التدخل الرياضي لما تم التنديد به بأنه يضر بسمعة المسابقة لمجرد وجود الفريق الكتالوني في أي من بطولاته.

وتنص المادة الرابعة من لوائح المسابقة على القيم التي يحاول الاتحاد الأوروبي (اليويفا) نقلها لضمان المنافسة اللائقة.

وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في القسم (جي) من المادة 4 على معايير وإجراءات قبول الأندية، وتشير إلى أنهم ربما شاركوا بأي شكل من الأشكال في تغيير غير قانوني للمباريات على الصعيدين الوطني والدولي؛ الأمر الذي يتعارض بشكل مباشر مع أسباب الشكوى المقدمة من النيابة ضد برشلونة.