كاسترو يأمر بالتخلص من لاعب النصر السعودي

وقالت صحيفة (الرياضية)، اليوم الجمعة، إن كاسترو استقر على بقاء لاعبه مختار علي بعد نهاية إعارته إلى الفتح.

وأشارت إلى أن مختار علي يتبقى له موسم وحيد في عقده مع النصر، ولكن اللاعب لفت الأنظار إليه في تجربة الإعارة مع الفتح بالموسم الماضي.