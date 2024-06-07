كاسترو يأمر بالتخلص من لاعب النصر السعودي
حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، مصير اثنين من لاعبيه المحليين في الموسم المقبل.
وتسعى إدارة النصر لإعادة ترتيب أوراق الفريق بضم عناصر مميزة وتدعيم الصفوف في الموسم المقبل للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن.
وقالت صحيفة (الرياضية)، اليوم الجمعة، إن كاسترو استقر على بقاء لاعبه مختار علي بعد نهاية إعارته إلى الفتح.
وأشارت إلى أن مختار علي يتبقى له موسم وحيد في عقده مع النصر، ولكن اللاعب لفت الأنظار إليه في تجربة الإعارة مع الفتح بالموسم الماضي.
وعاد مختار علي للمشاركة باستمرار مع المنتخب السعودي بعد تألقه مع الفتح ما جعل كاسترو يميل للإبقاء على اللاعب للحاجة إلى خدماته.
وتلقى مختار علي صاحب الـ 26 عامًا عدة عروض من أندية دوري روشن مع نهاية إعارته إلى الفتح.
في المقابل، يميل كاسترو لرحيل اللاعب عبد المجيد الصليهم عن صفوف النصر سواءً بإعارته أو بيع عقده، الممتد موسمين آخرين.
ولم يستطع الصليهم إقناع مدربه بمستواه في الموسم المنقضي رغم حصوله على الفرصة في عدة مباريات.
وتسعى إدارة النصر إلى اتخاذ قرار نهائي بخصوص الصليهم لتسويقه حال رحيله والاستفادة منه في إبرام صفقات تبادلية مع بعض اللاعبين البارزين بالدوري.