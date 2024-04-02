البريكان يمنح الأهلي فوزا ثمينا على الاتحاد في "ديربي" جدة

ورغم محاولات الاتحاد تعديل الكفة في الشوط الثاني بإقحام صالح العمري وتركي الجعدي إلا أن دفاع الأهلي صمد حتى النهاية أمام خط هجوم الاتحاد بقيادة الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله ليحسم مواجهة القمة التي كانت الأفضلية في الشوط الثاني منها للاعبي الاتحاد الذين سددوا طوال المباراة 11 كرة على المرمى مقابل 8 لمنافسيهم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد منافسه الاتحاد عند النقطة 46 في المركز الرابع بعدما تلقى هزيمته الأولى عقب سلسلة من 3 انتصارات.