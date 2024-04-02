البريكان يمنح الأهلي فوزا ثمينا على الاتحاد في "ديربي" جدة
حقق أهلي جدة فوزا ثمينا أمام جاره الاتحاد بهدف دون رد في الجولة السادسة والعشرين للدوري السعودي للمحترفين وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله بمدينة جدة.
ونجح مهاجم الأهلي فراس البريكان في التوقيع على الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 37 من الشوط الأول، بعد هجمة منظمة مرت فيها الكرة من 6 لاعبين قبل أن تصل للبريكان الذي أسكنها الزاوية اليمنى السفلية لحارس الاتحاد عبد الله المعيوف مانحا فريقه الأسبقية في الشوط الأول الذي شهد سيطرة طفيفة لزملاء الجزائري رياض محرز.
ورغم محاولات الاتحاد تعديل الكفة في الشوط الثاني بإقحام صالح العمري وتركي الجعدي إلا أن دفاع الأهلي صمد حتى النهاية أمام خط هجوم الاتحاد بقيادة الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله ليحسم مواجهة القمة التي كانت الأفضلية في الشوط الثاني منها للاعبي الاتحاد الذين سددوا طوال المباراة 11 كرة على المرمى مقابل 8 لمنافسيهم.
ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد منافسه الاتحاد عند النقطة 46 في المركز الرابع بعدما تلقى هزيمته الأولى عقب سلسلة من 3 انتصارات.