سر إشارة أراوخو بيده بعد طرده أمام باريس سان جيرمان (فيديو)
كشفت تقارير صحفية عن سر الإشارة التي قام بها رونالد أراوخو، نجم برشلونة، إثر طرده في مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-صفر بهدف مبكر من رافينيا في مباراة إياب دور الثمانية، لعب برشلونة بعشرة لاعبين عندما تلقى رونالد أراوخو البطاقة الحمراء قبل أن يسيطر باريس سان جيرمان على المباراة وينتفض ويعود في النتيجة.
وبعد الهزيمة أمس الثلاثاء انتقد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحكم إشتفان كوفاتش وقال إن أداءه كلف النادي الإسباني خسارة مكانه في الدور قبل النهائي.
وأشهر كوفاتش البطاقة الحمراء لأراوخو وتشافي كما تلقى خمسة من لاعبي برشلونة بطاقات صفراء.
وعند خروجه من الملعب، أشار أراوخو بيده عن طريق فرد أصابعه وتحريكها بطريقة ملتوية، ما جعل المشاهدين حول العالم يتساءلون عن معناها.
وقام مشجعو كرة القدم الذين هم على دراية بثقافة أمريكا الجنوبية بشرح حركة النجم الأوروغوياني.
وكتب مشجع على موقع Reddit: "إنها إيماءة اليد في أمريكا الجنوبية للتعبير عن السرقة".
وكتب آخر: "أعتقد أنها مفهومة أيضًا في إسبانيا، لولا التعليقات هنا كنت سأظنها عالمية".
وكان طرد أراوخو أحد العوامل الحاسمة في تأهل باريس سان جيرمان، والذي سهّل الأمر على النادي الفرنسي، بعدما خرج في الشوط الأول.
دون أراوخو، لم يتمكن برشلونة من مقاومة النقص العددي أمام سان جيرمان، وانتهى الأمر بالاستسلام والخسارة برباعية مقابل هدف.