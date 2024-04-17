سر إشارة أراوخو بيده بعد طرده أمام باريس سان جيرمان (فيديو)

كشفت تقارير صحفية عن سر الإشارة التي قام بها رونالد أراوخو، نجم برشلونة، إثر طرده في مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-صفر بهدف مبكر من رافينيا في مباراة إياب دور الثمانية، لعب برشلونة بعشرة لاعبين عندما تلقى رونالد أراوخو البطاقة الحمراء قبل أن يسيطر باريس سان جيرمان على المباراة وينتفض ويعود في النتيجة.

وبعد الهزيمة أمس الثلاثاء انتقد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحكم إشتفان كوفاتش وقال إن أداءه كلف النادي الإسباني خسارة مكانه في الدور قبل النهائي.

وأشهر كوفاتش البطاقة الحمراء لأراوخو وتشافي كما تلقى خمسة من لاعبي برشلونة بطاقات صفراء.