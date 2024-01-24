بالأسماء.. نادٍ إسباني وآخر إنجليزي يتابعان إمام عاشور

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن هناك كشافين لبعض الأندية الإسبانية والإنجليزية تابعوا مباريات منتخب مصر الماضية بالتحديد غانا والرأس الأخضر، تحسبًا لضم أحد اللاعبين.

وأكدت تلك المصادر أن إمام عاشور لاعب المنتخب المصري لفت نظر هؤلاء الكشافين، وبعدها تم التواصل معه، مساء أمس الثلاثاء.

وكشفت المصادر عن أسماء تلك الأندية التي أبدت إعجابها بإمام عاشور، وهي سيلتا فيغو الإسباني، ولوتون تاون الإنجليزي.

وستستمر متابعة هؤلاء الكشافة لإمام عاشور في مباريات منتخب مصر الفترة المقبلة، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه في حال الاستقرار عليه من أحد الناديين.