بايرن ميونخ يرد على تقارير سعي ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز

رد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على التقارير التي ربطت الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب الفريق البافاري، بالاقتراب من الانضمام لريال مدريد الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديفيز صيف 2025، وربطت العديد من التقارير اللاعب، أخيرا، بالانتقال إلى الميرنغي الموسم المقبل.

وقال إيبرل لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "أرسلنا عرضا جيدا ومقدرا للغاية إلى ديفيز، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا، المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة، لكنها انهارت قليلاً في الصيف الماضي".