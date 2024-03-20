بايرن ميونخ يرد على تقارير سعي ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز
رد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على التقارير التي ربطت الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب الفريق البافاري، بالاقتراب من الانضمام لريال مدريد الموسم المقبل.
وينتهي عقد ديفيز صيف 2025، وربطت العديد من التقارير اللاعب، أخيرا، بالانتقال إلى الميرنغي الموسم المقبل.
وقال إيبرل لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "أرسلنا عرضا جيدا ومقدرا للغاية إلى ديفيز، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا، المفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة، لكنها انهارت قليلاً في الصيف الماضي".
وعندما سُئل عن اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، شدد إيبرل: "ريال مدريد لم يتصل بنا".
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ لن يستمر أكثر من ذلك في المفاوضات مع ديفيز، حيث عرض عليه عقداً حتى عام 2029 مع راتب يتراوح ما بين 11 و13 مليون يورو، وهو رقم بعيد عن مطالب ديفيز الذي يرغب في الحصول سنويا على 20 مليون يورو، وهو المقابل المتفق عليه شفهيا مع إدارة ريال مدريد.
وأشارت التقارير إلى أن بايرن لا يرغب في التخلي عن اللاعب الكندي، ولكن في حالة عدم التوصل لاتفاق سيضطر النادي البافاري للتخلي عن اللاعب الصيف المقبل؛ لتجنب سيناريو النمساوي ديفيد ألابا.