فورمولا 1.. تصادم يدمر سيارة سيرجيو بيريز سائق رد بول (فيديو)

توقف سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد، بعد تصادم دمر سيارة سيرجيو بيريز سائق رد بول وألحق أضرارا بسيارتي كيفن ماجنوسن ونيكو هالكنبرغ سائقي هاس.

وبدا أنّ سيارة ماجنوسن اصطدمت بسيارة بيريز التي التفت واصطدمت بالحواجز وتورط هالكنبرج في الفوضى.

وكانت سيارتا هاس قد انطلقتا من الصف الأخير بعد استبعادهما من نتائج التجارب التأهيلية بسبب مخالفة فنية.