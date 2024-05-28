قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. أنشيلوتي يصدم جماهير ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي كان قد جدد عقده مع نادي ريال مدريد حتى عام 2026، وسينهي مشواره التدريبي مع الفريق الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء: "سأعتزل في ريال مدريد.. قضي الأمر".

وأضاف المدرب صاحب الـ(64 عاما): "لكن قبل الاعتزال، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا آخر".