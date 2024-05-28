قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. أنشيلوتي يصدم جماهير ريال مدريد
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نهاية مشواره التدريبي، بنهاية عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني بعد عامين من الآن.
كارلو أنشيلوتي كان قد جدد عقده مع نادي ريال مدريد حتى عام 2026، وسينهي مشواره التدريبي مع الفريق الإسباني.
وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء: "سأعتزل في ريال مدريد.. قضي الأمر".
وأضاف المدرب صاحب الـ(64 عاما): "لكن قبل الاعتزال، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا آخر".
ومع اقترابه من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة والسادسة كمدرب، والثالثة مع ريال الساعي لتعزيز رقمه القياسي بالفوز بلقبه الـ15 والسادس في عشر سنوات، يعتقد أنشيلوتي أن لاعبيه يمتلكون الخبرة اللازمة للتكيف مع هذه المشاعر.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أمس الإثنين، إن أفضل نصيحة يمكن أن يقدمها للاعبيه أثناء استعدادهم لمواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هي الاستمتاع باللحظة.
وعند عودته إلى ريال مدريد لفترة ثانية عام 2021 بعد رحيل زين الدين زيدان، كان أنشيلوتي يعلم أن مهمته الوحيدة هي زيادة عدد ألقاب النادي.
وبعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين كمدرب لميلان، ومع ريال مدريد عام 2014، نجح في جلب اللقب العاشر للنادي الإسباني قبل إقالته بعد 12 شهرا، ونجح في قيادة العملاق الإسباني إلى لقبه الـ14 في عام 2022.