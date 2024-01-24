مانشيني يرد على جدل تصريحاته السابقة (فيديو)
ردَّ الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، على الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بأن "الأخضر" غير مرشح للتتويج ببطولة كأس آسيا 2023، مؤكدًا أن ما قاله تم تفسيره بشكل خاطئ.
ويحتل المنتخب السعودي، المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، وتأكد تأهله لدور الـ16، لكنه يسعى إلى ضمان صدارة المجموعة، حينما يلتقي منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، غدًا الخميس.
وتكمن أهمية المواجهة بالنسبة للمنتخب السعودي في الحصول على النقاط الثلاث وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز على عمان 2/1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على قيرغيزستان 2/0 في الجولة الثانية.
وقال مانشيني في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لم أقل إن منتخب السعودية ليس مرشحًا أو ليس لديه فرصة للتتويج باللقب، لا أعرف من اخترع هذا الحديث، أنا تحدثت عن التصنيف وأن المنتخبات الأفضل تصنيفًا هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران، وتم تداول ما قلت بشكل خاطئ".
وأضاف: "نخوض مواجهة صعبة أمام تايلاند وهدفنا الفوز وسنعمل على حصد النقاط الثلاث، نحن جاهزون، هدفنا هو الفوز بالبطولة، وإذا أردت الفوز فعليك أن تلعب أمام أفضل المنتخبات، ولدينا الكثير من اللاعبين البارعين".
وتابع: "لدي 26 لاعبًا مهمًّا وربما بينهم أكثر شهرة من غيرهم والآخرون أصغر سنًّا ولكننا نفوز كفريق، ونحن بحاجة إلى أن يكون الفريق بعقلية قوية، يجب أن نفكر بضرورة الفوز بكل المباريات".
وأشار: "الأجواء ممتازة داخل المنتخب والفوز يأتي بإيجابية كبيرة للجميع، وقمنا بتحسين الكثير من الأمور في الـ 4 أشهر الأخيرة، وسنحاول دائما تحقيق الفوز".
وسبق وأن حقق "الأخضر" اللقب 3 مرات، خلال أعوام 1984 و1988 و1996.