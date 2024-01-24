مانشيني يرد على جدل تصريحاته السابقة (فيديو)

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، وتأكد تأهله لدور الـ16، لكنه يسعى إلى ضمان صدارة المجموعة، حينما يلتقي منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، غدًا الخميس.

وتكمن أهمية المواجهة بالنسبة للمنتخب السعودي في الحصول على النقاط الثلاث وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز على عمان 2/1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على قيرغيزستان 2/0 في الجولة الثانية.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لم أقل إن منتخب السعودية ليس مرشحًا أو ليس لديه فرصة للتتويج باللقب، لا أعرف من اخترع هذا الحديث، أنا تحدثت عن التصنيف وأن المنتخبات الأفضل تصنيفًا هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران، وتم تداول ما قلت بشكل خاطئ".