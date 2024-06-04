مانشستر سيتي يطلق إجراءات قانونية غير مسبوقة ضد رابطة الدوري الإنجليزي

وتم وضع تلك القواعد في ديسمبر 2021 بعد استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد، التي تنص على منع الأندية من تضخيم الصفقات التجارية مع الشركات المرتبطة بأصحابها؛ مما يحافظ على القدرة التنافسية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنص القواعد على ضرورة تقييم مثل هذه الصفقات بشكل مستقل لتكون ذات "قيمة سوقية عادلة".

ويرى مانشستر سيتي أن هذه القواعد غير قانونية، وسيسعى للحصول على تعويضات من الدوري الإنجليزي.

وتفيد تقارير صحيفة "التايمز" بأن السيتي أعد وثيقة قانونية من 165 صفحة في محاولة لإلغاء هذه القواعد، التي يرون أنها تتعارض مع قانون المنافسة، بالإضافة إلى كونها تمييزية ضد الأندية التي تربطها علاقات بمنطقة الخليج والأندية التي تقع خارج لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي لم يعلق على تلك الأخبار، كما رفضت رابطة الدوري الإنجليزي التعليق.