رونالدو يخضع لجلسات حجامة قبيل تدريبات النصر السعودي (شاهد)
أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي حديث مواقع التواصل، بعد أن ظهر خلال التدريبات الجماعية لفريقه، مساء اليوم الجمعة، وعلى قدميه علامة استخدامه للحجامة.
ويستعد النصر لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورًا لرونالدو وأثارت جدلًا كبيرًا حول خضوعه لجلسات حجامة.
وظهر رونالدو وفوق ركبتي قدميه علامات الحجامة، لتنتشر تلك الصورة بشكل كبير وجميعها تؤكد خضوع النجم البرتغالي لجلسات العلاج بالحجامة.
ولم يؤكد نادي النصر أو اللاعب البرتغالي حتى الآن خضوعه لجلسات حجامة، ليثير جدلًا كبيرًا.
ما هو العلاج بالحجامة؟
العلاج بالحجامة يعود للثقافات المصرية والصينية والشرق أوسطية وتتضمن الحجامة استخدام كؤوس زجاجية توضع على الجلد مباشرة وعلى طول خط التصنيف "الصيني" على الجسم.
وتعمل الحجامة على شفط ومص الدم في موقع الجسم الذي يُوضع فوقه الكأس، وذلك من أجل تحفيز الطاقة.
وتنتظر النصر مواجهة قوية أمام ضمك، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
ويتصدر الاتحاد الترتيب مؤقتًا برصيد 41 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة عن النصر، الذي يواجه ضمك، غدًا السبت، والشباب.
يذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، زميل رونالدو السابق في ريال مدريد كان من أشهر الرياضيين اللذين يستخدمون الحجامة بشكل دوري.
وشارك بنزيما -عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي- صورته المعتادة بين فترة وأخرى بعد خضوعه للحجامة.
ونالت صورة بنزيمة أكثر من مليون إعجاب -على حسابه عبر موقع إنستغرام- ونحو 100 ألف إعجاب على تويتر.
وتفاعل مع صورة بنزيما بالحجامة عدد كبير من عشاق النجم الفرنسي ومشجعو ريال مدريد، الذين عبروا عن انتظارهم الحار لعودة بنزيمة إلى الملاعب.
كما ظهرت آثار العلاج بالحجامة على أجساد عدد من الرياضيين الأمريكيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016.
وكان السباح الأسطوري مايكل فيلبس أكثر اللاعبين الذين بدت على أجسادهم آثار الحجامة، وهو الذي حقق الميدالية الأولمبية رقم 19 في تاريخه.