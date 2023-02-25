رونالدو يخضع لجلسات حجامة قبيل تدريبات النصر السعودي (شاهد)

ويستعد النصر لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورًا لرونالدو وأثارت جدلًا كبيرًا حول خضوعه لجلسات حجامة.

وظهر رونالدو وفوق ركبتي قدميه علامات الحجامة، لتنتشر تلك الصورة بشكل كبير وجميعها تؤكد خضوع النجم البرتغالي لجلسات العلاج بالحجامة.

ولم يؤكد نادي النصر أو اللاعب البرتغالي حتى الآن خضوعه لجلسات حجامة، ليثير جدلًا كبيرًا.

ما هو العلاج بالحجامة؟

العلاج بالحجامة يعود للثقافات المصرية والصينية والشرق أوسطية وتتضمن الحجامة استخدام كؤوس زجاجية توضع على الجلد مباشرة وعلى طول خط التصنيف "الصيني" على الجسم.

وتعمل الحجامة على شفط ومص الدم في موقع الجسم الذي يُوضع فوقه الكأس، وذلك من أجل تحفيز الطاقة.