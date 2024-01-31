هل يغيب رونالدو عن مواجهة ميسي في كأس موسم الرياض؟
كشف لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، آخر التطورات الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والغائب عن الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة.
من المقرر أن يواجه النصر السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا يوم الخميس 1 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس موسم الرياض: "كريستيانو رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل وسيعود قريبًا للتدريب مع المجموعة وهو في تحسن، ودائماً نحن نقاتل على جميع البطولات، ومطالبون بتحقيقها".
ولم يحسم كاسترو مسألة مشاركة رونالدو من عدمها بشكل أساسي في مواجهة إنتر ميامي، التي ستجمع الفريقين، مساء غد الخميس، خاصة أن النجم البرتغالي لم يشارك حتى الآن في أي تدريب بالكرة مع زملائه، وهو ما يوضح بشكل كبير إمكانية غيابه عن اللقاء.
كما تطرق كاسترو للحديث عن التعاقد مع الأسترالي عزيز بيهيتش، قائلًا: "سنستفيد كثيرًا منه قاريًّا للمشاركة في دوري أبطال آسيا، نستطيع الآن أن نلعب بخمسة أجانب ولاعب آسيوي سادس في البطولة الآسيوية، والمحترف الجديد سيعوض أليكس تيليس".
تاريخيًّا التقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.
20 انتصارًا كانت حصيلة ميسي، في حين حقق رونالدو الفوز في 13 مباراة، أما التعادل فخيّم على مجريات 6 مواجهات بينهما.
وكان إنتر ميامي خسر مباراته الأولى في موسم كأس الرياض 2024، يوم الإثنين بنتيجة 4/3 على يد الهلال.
يذكر أن إنتر ميامي الأمريكي سيختتم جولته الآسيوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد بمواجهة فريق هونغ هونغ يوم الـ4 من فبراير المقبل، ويختتم الجولة بلقاء فيسيل كوبي الياباني يوم الـ7 من الشهر ذاته بطوكيو.