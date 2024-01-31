هل يغيب رونالدو عن مواجهة ميسي في كأس موسم الرياض؟

ولم يحسم كاسترو مسألة مشاركة رونالدو من عدمها بشكل أساسي في مواجهة إنتر ميامي، التي ستجمع الفريقين، مساء غد الخميس، خاصة أن النجم البرتغالي لم يشارك حتى الآن في أي تدريب بالكرة مع زملائه، وهو ما يوضح بشكل كبير إمكانية غيابه عن اللقاء.

كما تطرق كاسترو للحديث عن التعاقد مع الأسترالي عزيز بيهيتش، قائلًا: "سنستفيد كثيرًا منه قاريًّا للمشاركة في دوري أبطال آسيا، نستطيع الآن أن نلعب بخمسة أجانب ولاعب آسيوي سادس في البطولة الآسيوية، والمحترف الجديد سيعوض أليكس تيليس".

تاريخيًّا التقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

20 انتصارًا كانت حصيلة ميسي، في حين حقق رونالدو الفوز في 13 مباراة، أما التعادل فخيّم على مجريات 6 مواجهات بينهما.