مدرب الأهلي السعودي يعلق على تصرف رياض محرز
علق الألماني ماتياس يليسله مدرب الأهلي السعودي على غضب المهاجم الجزائري رياض محرز عقب استبداله في الدقيقة 77 من مباراة الفريق أمام الشباب لحساب الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال يايسله حول خروج محرز غاضبًا أثناء استبداله: "لم أشاهد أن رياض غادر مباشرة بعد اللقاء وهو غاضب، لقد قمت بتهنئة جميع اللاعبين، وتبديل اللاعب كان من أجل الفريق، وسعيد بتحقيق الانتصار".
وفي مقابل ذلك، أشاد المدرب الألماني بأداء البرازيلي روبرتو فيرمينو، معربا عن مساندته التامة للاعب الذي لاقى انتقادات واسعة من قِبل جماهير الفريق خلال الموسم، خاصة في الدور الأول، قائلًا "فيرمينو تعرض لانتقادات منكم كإعلاميين طيلة فترات الموسم، ولا ننسى أنه قدم أداءً رائعًا، وأنا سعيد به".
وعند استبداله في الدقيقة 77 من المباراة، أظهر الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، عدم رضاه على قرار المدرب ماتياس يايسله وطلب من أحد أعضاء الجهاز الفني إيجاد تفسير لقرار المدرب.
وسجل الأهلي هدفا في كل شوط ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه الشباب في الدوري السعودي.
وظهر محرز وهو غاضب عقب خروجه من المباراة رافضا الذهاب نحو مدربه لتحيته، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات.
ويحتل الأهلي السعودي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي وفي رصيده 58 نقطة متأخرا ب19 نقطة كاملة عن النصر ثاني الترتيب، و31 نقطة عن الهلال المتوج باللقب.