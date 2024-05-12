مدرب الأهلي السعودي يعلق على تصرف رياض محرز

علق الألماني ماتياس يليسله مدرب الأهلي السعودي على غضب المهاجم الجزائري رياض محرز عقب استبداله في الدقيقة 77 من مباراة الفريق أمام الشباب لحساب الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال يايسله حول خروج محرز غاضبًا أثناء استبداله: "لم أشاهد أن رياض غادر مباشرة بعد اللقاء وهو غاضب، لقد قمت بتهنئة جميع اللاعبين، وتبديل اللاعب كان من أجل الفريق، وسعيد بتحقيق الانتصار".

وفي مقابل ذلك، أشاد المدرب الألماني بأداء البرازيلي روبرتو فيرمينو، معربا عن مساندته التامة للاعب الذي لاقى انتقادات واسعة من قِبل جماهير الفريق خلال الموسم، خاصة في الدور الأول، قائلًا "فيرمينو تعرض لانتقادات منكم كإعلاميين طيلة فترات الموسم، ولا ننسى أنه قدم أداءً رائعًا، وأنا سعيد به".