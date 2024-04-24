هدف ميليك يرسل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا
سجل المهاجم أركاديوش ميليك هدفا متأخرا ليتأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين على لاتسيو رغم خسارته 2-1 في إياب الدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء.
وتفوق المهاجم فالنتين كاستيانوس على دفاع يوفنتوس ليمنح لاتسيو التقدم بضربة رأس في الدقيقة 12 بعد ركلة ركنية من لويس ألبرتو.
وأضاف كاستيانوس الهدف الثاني بعد الاستراحة عندما مرر له ألبرتو الكرة على حدود منطقة الجزاء ليعادل نتيجة المباراتين لكن البديل ميليك سجل من مسافة قريبة قبل سبع دقائق من النهاية مستفيدا من تمريرة عرضية من تيموثي ويا.
ويستضيف أتلانتا منافسه فيورنتينا غدا الأربعاء في مباراة إياب الدور قبل النهائي الأخرى.
ويتقدم فيورنتينا 1-صفر من مباراة الذهاب.