هدف ميليك يرسل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا

سجل المهاجم أركاديوش ميليك هدفا متأخرا ليتأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين على لاتسيو رغم خسارته 2-1 في إياب الدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء.

وتفوق المهاجم فالنتين كاستيانوس على دفاع يوفنتوس ليمنح لاتسيو التقدم بضربة رأس في الدقيقة 12 بعد ركلة ركنية من لويس ألبرتو.