"يا مش نورمال".. أنس جابر تغني مع الجماهير بعد التأهل إلى ربع النهائي (فيديو)

ونجحت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميًا، في تحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 72 عالميًا بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4 و6-4) في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد.

وستواجه أنس جابر في مباراة الدور ربع النهائي المقرّرة، يوم الثلاثاء، الأمريكية كوكو غوف المصنّفة ثالثة عالميًا، التي كانت أزاحت من جهتها الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو المصنفة 51 عالميًا، بالفوز عليها بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-1 و6-2).

وسبق لأنس جابر أن واجهت كوكو غوف في ست مباريات؛ فازت في مناسبتين في حين خسرت أربع مرات.