"يا مش نورمال".. أنس جابر تغني مع الجماهير بعد التأهل إلى ربع النهائي (فيديو)
احتفلت النجمة التونسية أنس جابر على طريقتها الخاصة بتأهلها لربع نهائي بطولة "رولان غاروس" للتنس؛ إذ رددت أغنية مشهورة لدى الجماهير التونسية التي حضرت بكثافة لتشجيعها.
وتُعد بطولة "رولان غاروس" للتنس من أهم المسابقات التي تُلعب على الأراضي الترابية.
وقامت أنس جابر بغناء أغنية "يا مش نورمال يا مش نورمال وحدة وحدة للفينال"، وهي أغنية تونسية شهيرة لطالما كانت ترددها الجماهير عند الاحتفال بإنجازات المنتخب الوطني التونسي في كل الرياضات، منذ تسعينيات القرن الماضي.
ونجحت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميًا، في تحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 72 عالميًا بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4 و6-4) في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد.
وستواجه أنس جابر في مباراة الدور ربع النهائي المقرّرة، يوم الثلاثاء، الأمريكية كوكو غوف المصنّفة ثالثة عالميًا، التي كانت أزاحت من جهتها الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو المصنفة 51 عالميًا، بالفوز عليها بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-1 و6-2).
وسبق لأنس جابر أن واجهت كوكو غوف في ست مباريات؛ فازت في مناسبتين في حين خسرت أربع مرات.