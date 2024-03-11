كريسبو مدرب العين: لن أرد على تصريحات رونالدو

وقال رونالدو للصحفيين في وقت سابق اليوم: "الخاسر غدا سيودع البطولة والنصر سيفوز غدا وسيتأهل. هذه طريقة تفكيرنا كلاعبين".

وتغلب العين 1-صفر على النصر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي ليكفيه التعادل في الرياض غدا لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية.

ورد المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "أفتخر بوجود العين ضمن أفضل ثمانية أندية في القارة... نحترم المنافس ونتطلع للتأهل. أحترم رونالدو وليس لدي أي رد على تصريحاته".