كريسبو مدرب العين: لن أرد على تصريحات رونالدو
قال هرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي إنه يحترم النصر قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم غدا الإثنين، موضحا أنه لن يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو قائد الفريق السعودي الذي أكد أن ناديه سيبلغ الدور المقبل على حساب فريق المدرب الأرجنتيني.
وقال رونالدو للصحفيين في وقت سابق اليوم: "الخاسر غدا سيودع البطولة والنصر سيفوز غدا وسيتأهل. هذه طريقة تفكيرنا كلاعبين".
وتغلب العين 1-صفر على النصر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي ليكفيه التعادل في الرياض غدا لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية.
ورد المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "أفتخر بوجود العين ضمن أفضل ثمانية أندية في القارة... نحترم المنافس ونتطلع للتأهل. أحترم رونالدو وليس لدي أي رد على تصريحاته".
وأشار كريسبو إلى أن ضغط المباريات يؤثر على فريقه لكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر من كل جوانبه.
وأضاف: "نحن هنا لمعالجة بعض المشاكل التي نواجهها للتعافي من ضغط المباريات. ندرك أنه في كل مرحلة ستزداد المباريات صعوبة".
وسبق للعين، ثاني الدوري الإماراتي برصيد 31 نقطة من 14 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الوصل الذي خاض مباراة واحدة أكثر، الفوز بدوري أبطال آسيا عام 2003.