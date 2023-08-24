رسميًّا.. تطبيق تقنية الـ"VAR" بداية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

وفي 2020 قرَّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" لكن من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت كرة القدم الآسيوية للمرة الأولى تطبيق حكم الفيديو المساعد عام 2019، وذلك اعتبارًا من ربع نهائي كأس آسيا في الإمارات، قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع المباريات الـ32 في بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.

وفي نهاية دور المجموعات يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير ولغاية أبريل 2024، على أن تُلعب مباراتا الدور النهائي يومي الـ11 والـ18 من مايو 2024.

وتشهد النسخة الـ21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، وستمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 ولغاية مايو 2024.