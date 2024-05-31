جاهزية أفضل لاعب في الهلال لمواجهة النصر الحاسمة
تلقّى الهلال أنباء سارة قبل المواجهة المرتقبة ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب (الجوهرة المشعة).
واستعاد الهلال خدمات أفضل لاعبيه قبل مواجهة النصر الحاسمة لبطولة كأس الملك.
وأعلن الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن البرازيلي مالكوم أوليفيرا نجم الفريق شارك بالفعل في التدريبات الجماعية، وتخلّص من الإصابة التي تعرض لها.
وأصبح مالكوم جاهزًا تمامًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الهلال في مواجهة ديربي الرياض بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وانضم مالكوم صاحب الـ27 عامًا إلى الهلال، في صيف 2023، قادمًا من فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي.
وخاض اللاعب البرازيلي تجرية مع برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد 2018 – 2019.
وشارك اللاعب البرازيلي الموهوب خلال 48 مباراة بقميص الهلال خلال الموسم الحالي ، ونجح بوضع بصمة كبيرة في الجانب الهجومي للفريق الأزرق.
وسجل مالكوم 23 هدفًا، كما صنع لزملائه 13 هدفًا، وهو معدل رائع بالمقارنة بما حققه في تجارب سابقة.
وأحرز اللاعب البرازيلي نفس عدد الأهداف مع بوردو الفرنسي خلال 96 مباراة، وهو ما يعكس تألق اللاعب بقميص الهلال.