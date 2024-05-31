جاهزية أفضل لاعب في الهلال لمواجهة النصر الحاسمة

وأعلن الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن البرازيلي مالكوم أوليفيرا نجم الفريق شارك بالفعل في التدريبات الجماعية، وتخلّص من الإصابة التي تعرض لها.

وأصبح مالكوم جاهزًا تمامًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الهلال في مواجهة ديربي الرياض بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.