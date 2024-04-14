ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحتفظ بالصدارة بخسارة آرسنال
احتفظ مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة آرسنال 0/2 على ملعبه أمام أستون فيلا، اليوم الأحد، في الجولة الـ33 من البريميرليغ.
وعلى استاد الإمارات انتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يسجل ليون بايلي هدف التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 84.
وبعد 3 دقائق سجل أولي واتكينز الهدف الثاني للضيوف لتنتهي المباراة على نتيجة 2/0.
وبهذه النتيجة يبقى مانشستر سيتي، حامل اللقب، في الصدارة برصيد 73 نقطة من 32 مباراة ويتقدم مانشستر سيتي، البطل في آخر 3 مواسم، بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول.
وقبل خسارة آرسنال، سقط ليفربول على ملعبه أنفيلد 0/1 أمام كريستال بالاس.
ويلعب آرسنال مع بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعادلا 2/2 في مباراة الذهاب في إنجلترا.
وبعد ذلك يلعب آرسنال في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، وتشيلسي، وتوتنهام.
وفي آخر 6 جولات يلعب مانشستر سيتي مع: برايتون، ونوتينغهام فورست، وولفرهامبتون، وفولهام، وتوتنهام، وويستهام.
في حين يلعب آرسنال مع: ولفرهامبتون، وتشيلسي، وتوتنهام، وبورنموث، ومانشستر يونايتد، وإيفرتون، في المقابل يلعب ليفربول أمام: فولهام، وإيفرتون، وويستهام، وتوتنهام، وأستون فيلا، وولفرهامبتون.