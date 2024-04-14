ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحتفظ بالصدارة بخسارة آرسنال

وبهذه النتيجة يبقى مانشستر سيتي، حامل اللقب، في الصدارة برصيد 73 نقطة من 32 مباراة ويتقدم مانشستر سيتي، البطل في آخر 3 مواسم، بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول.

وقبل خسارة آرسنال، سقط ليفربول على ملعبه أنفيلد 0/1 أمام كريستال بالاس.

ويلعب آرسنال مع بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعادلا 2/2 في مباراة الذهاب في إنجلترا.

وبعد ذلك يلعب آرسنال في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، وتشيلسي، وتوتنهام.

وفي آخر 6 جولات يلعب مانشستر سيتي مع: برايتون، ونوتينغهام فورست، وولفرهامبتون، وفولهام، وتوتنهام، وويستهام.

في حين يلعب آرسنال مع: ولفرهامبتون، وتشيلسي، وتوتنهام، وبورنموث، ومانشستر يونايتد، وإيفرتون، في المقابل يلعب ليفربول أمام: فولهام، وإيفرتون، وويستهام، وتوتنهام، وأستون فيلا، وولفرهامبتون.