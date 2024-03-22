العراق بالعلامة الكاملة في تصفيات المونديال بعد فوز مثير على الفلبين

انتزع المنتخب العراقي فوزا صعبا من ضيفه الفلبيني بهدف دون رد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

وانتظر منتخب أسود الرافدين حتى الدقيقة الرابعة والثمانين من المباراة، لينجح نجمه مهند علي في تحقيق هدف المباراة الوحيد والخروج بالفوز الثالث تواليا.