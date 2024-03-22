العراق بالعلامة الكاملة في تصفيات المونديال بعد فوز مثير على الفلبين
انتزع المنتخب العراقي فوزا صعبا من ضيفه الفلبيني بهدف دون رد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السادسة.
وانتظر منتخب أسود الرافدين حتى الدقيقة الرابعة والثمانين من المباراة، لينجح نجمه مهند علي في تحقيق هدف المباراة الوحيد والخروج بالفوز الثالث تواليا.
وبفوزه على الفلبين، دعم منتخب العراق حظوظه في إنهاء الدور الأول من التصفيات في صدارة المجموعة، بعد أن جمع العلامة الكاملة بتسع نقاط، وبفارق خمس نقاط عن منتخب إندونيسيا ثاني الترتيب.
وتجمد رصيد منتخب الفلبين عند نقطة واحدة، خلف منتخب فيتنام ثالث الترتيب بثلاث نقاط.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات التسع في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية إلى المرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة الآسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026.