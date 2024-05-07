كابونغو كاسونغو يرد على تقارير شكواه ضد الزمالك

وقال كابونغو كاسونغو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: "أنا كابونغو كاسونغو ليس لدي أي مشكلة مع نادي الزمالك، أنا أحب النادي دائمًا، وأدعم الأبيض دائمًا، وأشاهد مباريات الزمالك بأكملها، إنه في قلبي، وليتوقف الأشخاص السيئون عن فعل ذلك باسمي".

وأضاف في رسالته المسجلة:" أنا أحب الزمالك وأعتقد أنه حتى في النهائي سأتواجد في الملعب لدعم نادي الزمالك وتحياتي للجماهير".

كما أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة أن نادي الزمالك لم يصله أي إخطار من الاتحاد الدولي للكرة، بشأن شكوى من كاسونغو.

وشدد أدهم على أن كاسونغو وقّع على مخالصة مالية قبل رحيله عن الزمالك.