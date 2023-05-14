سبب استبعاد مصطفى محمد من مباراة نانت وتولوز

كشفت صحيفة "ليكيب" سبب استبعاد المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت من مواجهة تولوز اليوم الأحد في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم استبعاد مصطفى محمد من المباراة بسبب رفضه ارتداء شارة دعم المثليين.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد سافر مع لاعبي نانت لكنه رفض ارتداء شارة دعم المثليين وبالتالي لن يلعب في المباراة.