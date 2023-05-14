سبب استبعاد مصطفى محمد من مباراة نانت وتولوز
كشفت صحيفة "ليكيب" سبب استبعاد المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت من مواجهة تولوز اليوم الأحد في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم استبعاد مصطفى محمد من المباراة بسبب رفضه ارتداء شارة دعم المثليين.
وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد سافر مع لاعبي نانت لكنه رفض ارتداء شارة دعم المثليين وبالتالي لن يلعب في المباراة.
وأكدت أن نانت عرف بقرار مصطفى محمد قبل 30 دقيقة من موعد إعلان تشكيل الفريق، علما أن المباراة تم تأجيلها ساعة ونصف بسبب حدث أمني.
وذكرت "ليكيب" أن مصطفى محمد بقي في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.
وسجل مصطفى محمد 11 هدفا وصنع 5 في 48 مباراة مع نانت الموسم الحالي.
تأجيل المباراة
وتقرر تأجيل مباراة تولوز مع نانت التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأحد في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.
وجاء قرار التأجيل بسبب وجود حقيبة في الملعب. وتقرر تأجيل المباراة من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 16:00.
وقالت صحيفة "ليكيب" إنه تم استدعاء خدمات إزالة الألغام إلى مكان الحادث.
وتم حظر المدرج ولا يمكن لجمهور نانت الوصول إلى ملعب تولوز في الوقت الحالي وفقا لموقع "footmercato".