رغم توسط زملائه.. خوسيلو يرفض طلب غولر (فيديو)

كشف مقطع فيديو رفض خوسيلو مهاجم ريال مدريد طلب التركي أردا غولر للعب ضربة الجزاء، خلال مواجهة جيرونا يوم السبت في الدوري الإسباني.

وتسبب غولر بضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث كان الميرنغي يتقدم 4/0، وطلب غولر أولا من إبراهيم دياز أن يلعب ضربة الجزاء.

ثم طلب غولر من خوسيلو أن يلعبها، وتدخل أوريلين تشواميني وطلب من خوسيلو أن يلعب غولر الضربة، لكن خوسيلو أصر على أن يسدد.

كما يظهر في مقطع الفيديو أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد أن يسدد غولر ضربة الجزاء، قبل أن يتدخل دافيد نجل أنشيلوتي ويطلب أن يسدد خوسيلو، بناءً على النظام المتبع في الفريق.