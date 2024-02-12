رغم توسط زملائه.. خوسيلو يرفض طلب غولر (فيديو)
كشف مقطع فيديو رفض خوسيلو مهاجم ريال مدريد طلب التركي أردا غولر للعب ضربة الجزاء، خلال مواجهة جيرونا يوم السبت في الدوري الإسباني.
وتسبب غولر بضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث كان الميرنغي يتقدم 4/0، وطلب غولر أولا من إبراهيم دياز أن يلعب ضربة الجزاء.
ثم طلب غولر من خوسيلو أن يلعبها، وتدخل أوريلين تشواميني وطلب من خوسيلو أن يلعب غولر الضربة، لكن خوسيلو أصر على أن يسدد.
كما يظهر في مقطع الفيديو أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد أن يسدد غولر ضربة الجزاء، قبل أن يتدخل دافيد نجل أنشيلوتي ويطلب أن يسدد خوسيلو، بناءً على النظام المتبع في الفريق.
وخلال استعداد خوسيلو للتسديد، ظهر كامافينغا وتشواميني وهما "يواسيان" غولر، الذي تعامل مع الأمر بروح الدعابة.
وسدد خوسيلو ضربة الجزاء، لكن باولو غازانيغا حارس جيرونا نجح في التصدي لها، وكان غولر أول من ذهب لتحية خوسيلو.
يشار إلى أن غولر، البالغ من العمر 18 عاما، انتقل لريال مدريد الصيف الماضي قادما من فنربخشة، لكنه تعرض لعدة إصابات ليشارك في 4 مباريات فقط مع الميرنغي، بواقع 89 دقيقة، لم يسجل فيها ولم يصنع.
الفوز 4/0
وقطع ريال مدريد خطوة كبيرة نحو استعادة لقب الدوري الإسباني بعد الفوز 4/0 على ضيفه جيرونا، في الجولة الـ24 على ملعب سانتياغو برنابيو.
وسجل فينيسيوس جونيور هدفا، ورودريغو هدفا، في حين سجل جود بيلينغهام هدفين.
ويملك ريال مدريد 61 نقطة، ويتقدم بـ5 نقاط على جيرونا، وبـ10 نقاط على برشلونة.