ساوثامبتون يفجر كبرى مفاجآت كأس الرابطة الإنجليزية ويطيح بمانشستر سيتي

وأحرز ساوثامبتون، متذيل الترتيب في الدوري الممتاز، هدفيه في الشوط الأول بواسطة سيكو مارا وموسى دجنبو، ولم يشكل سيتي أي خطورة على مرمى مضيفه.

وافتتح مارا التسجيل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من ليكانو، وبعد ذلك بخمس دقائق عزز دجنبو من تفوق ساوثامبتون بتسديدة رائعة.

وفشل سيتي، الذي أحرز اللقب ست مرات منذ 2014، في تسديد أي كرة على المرمى، ولم تفلح محاولات المدرب بيب غوارديولا بإشراك كيفن دي بروين وإرلينغ هالاند في الشوط الثاني.