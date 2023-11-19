تركيا تهزم ألمانيا وديا وتفسد الظهور الأول للمدرب ناغلزمان على أرضه

صدمت تركيا منافستها ألمانيا صاحبة الأرض ومستضيفة بطولة أوروبا 2024 بالفوز عليها نتيجة 3-2 في المباراة الدولية الودية التي جرت، يوم السبت، لتفسد الظهور الأول للمدرب يوليان ناغلزمان على أرض بلاده بعد توليه المسؤولية في سبتمبر الماضي.

ولا يزال أمام ألمانيا، التي تسعى لإعداد فريق يمكنه المشاركة بقوة في بطولة العام المقبل على أرض البلاد، طريق طويل لتقطعه حيث لا يزال الدفاع المهتز للفريق سببا رئيسيا للقلق.

وكانت بداية ألمانيا قوية وتقدمت في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعب الوسط المهاجم كاي هافرتس، الذي لعب بشكل غير معتاد كظهير أيسر، مستغلا تمريرة ليروي ساني أمام 70 ألف متفرج.