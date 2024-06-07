صاحب صرخة "تكفي يا بونو".. الهلال يكرم المشجع شامي الفاهمي
احتفى حساب نادي الهلال السعودي الرسمي بالمشجع الشهير "شامي الفاهمي"، صاحب صرخة "تكفي يا بونو"، والذي ظهر في مباراة الزعيم أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي انتهى لصالح الهلال.
وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي أقيم على على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.
وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للهلال مقطع فيديو، يظهر فيه مشجع كفيف يناشد بونو بالتصدي لركلة الجزاء الأخيرة، وهو ما نجح فيه الحارس المغربي، لمنح الزعيم لقب كأس الملك.
ويدين الهلال بالفضل لحارسه المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي ترجيح، من لاعبي النصر علي الحسن ومشاري النمر.
وكشف حساب خاص بجماهير الهلال أن مدير العلاقات العامة بالنادي، ياسر الطلاسي، قام باستضافة المشجع الهلالي "شامي الفاهمي" وهو كفيف في النادي من أجل تكريمه بعد انتشار الفيديو الخاص به على نطاق واسع عبر منصات التوصل الاجتماعي ونال إعجاب الجمهور بشدة.
وحظي شامي الفاهمي بمحبة كبيرة من قبل جماهير الهلال، من خلال تعليقاتهم وتفاعلهم على تغريدة النادي بمنصة "إكس".
وقدم نادي الهلال دعوة للمشجع للاحتفال والتصوير مع كأس الملك.
يذكر أن رابطة المحترفين للدوري السعودي، كانت قد منحت ياسين بونو جائزة الحارس الأفضل في منافسات الدوري.