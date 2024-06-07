صاحب صرخة "تكفي يا بونو".. الهلال يكرم المشجع شامي الفاهمي

احتفى حساب نادي ‫الهلال السعودي الرسمي بالمشجع الشهير "شامي الفاهمي"، صاحب صرخة "تكفي يا بونو"، والذي ظهر في مباراة الزعيم أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي انتهى لصالح الهلال.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي أقيم على على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للهلال مقطع فيديو، يظهر فيه مشجع كفيف يناشد بونو بالتصدي لركلة الجزاء الأخيرة، وهو ما نجح فيه الحارس المغربي، لمنح الزعيم لقب كأس الملك.