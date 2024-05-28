الركراكي يكشف أسباب عدم ضم حريمات لقائمة منتخب المغرب

كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أسباب عدم ضم محمد ربيع حريمات، نجم فريق الجيش الملكي المغربي، للقائمة المختارة لمواجهة منتخبي زامبيا والكونغو، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت المسيرة الكروية لمحمد ربيع حريمات نقلة نوعية رائعة عام 2020، بعد انضمامه للجيش الملكي قادما من فريق الدرجة الثانية، النادي القنيطري.

يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل لحريمات، حيث تألق بشكل خاص خلال منافسات الدوري المغربي، ما جعل البعض يتوقع انضمامه لقائمة منختب المغرب.

وقال وليد الركراكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان اختياراته للمنتخب المغربي: "ليس لديَّ أي مشكلة مع رحيمات، جميع اختياراتي مبنية على قناعات، ولا أخلط بين العمل وما هو شخصي".