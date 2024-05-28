الركراكي يكشف أسباب عدم ضم حريمات لقائمة منتخب المغرب
كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أسباب عدم ضم محمد ربيع حريمات، نجم فريق الجيش الملكي المغربي، للقائمة المختارة لمواجهة منتخبي زامبيا والكونغو، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
وشهدت المسيرة الكروية لمحمد ربيع حريمات نقلة نوعية رائعة عام 2020، بعد انضمامه للجيش الملكي قادما من فريق الدرجة الثانية، النادي القنيطري.
يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل لحريمات، حيث تألق بشكل خاص خلال منافسات الدوري المغربي، ما جعل البعض يتوقع انضمامه لقائمة منختب المغرب.
وقال وليد الركراكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان اختياراته للمنتخب المغربي: "ليس لديَّ أي مشكلة مع رحيمات، جميع اختياراتي مبنية على قناعات، ولا أخلط بين العمل وما هو شخصي".
وأشار إلى أن المنافسة في مركز وسط الملعب كبيرة جدًّا، وأن عددًا من اللاعبين الآخرين غير حريمات يستحقون أيضا التواجد داخل المنتخب.
وتابع: "لديَّ عدد محدد من اللاعبين الذين أوجه إليهم الدعوة، وفي خط الوسط حيث يلعب حريمات، لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الذي يلعبون أيضا للمنتخب الأولمبي كالعزوزي، وريشاردسون، والصيباري، والخنوس، وتيرغالين، وغيرهم".
وشدد: "تجربتي سابقا في قيادة الفتح والوداد الرياضي، أو المنتخب المغربي، أثبتت أنه لا يمكنني وضع مصلحة الركراكي فوق مصلحة المنتخب، فغانم سايس عاد، وعبد الرزاق حمد الله انضم وذهب، وأي لاعب يستحق التواجد وفقًا لخطتي الفنية سيكون معنا".
واختتم: "سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، خير مثال رفقة الكعبي لم يكونا معنا في كأس العالم، لكن عندما كانا في المستوى المطلوب هما حاضران معنا، وحريمات ليس وحده، هناك العديد من اللاعبين يستحقون التواجد معنا، يواصلون العمل والبقاء في مستواهم، أنا سأرى من سيقدم الإضافة للمجموعة وسيكون معنا بدون أزمات".
ويستضيف منتخب المغرب يوم 7 يونيو المقبل نظيره الزامبي، قبل أن يحل بعدها بـ4 أيام ضيفًا على الكونغو، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
منتخب المغرب يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بعد خوض مباراة وحيدة فاز فيها على تنزانيا 2-0، بفارق الأهداف أمام منتخبات زامبيا، والنيجر، وتنزانيا، التي خاض كل منها مباراتين.