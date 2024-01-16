لفَت الانتباه.. ما قصة الروبوت الأمني الذي ظهر في كأس آسيا؟ (فيديو)
فوجئ مشجعو مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، قبل انطلاق المباراة في استاد خليفة الدولي بروبوت أمني يتجول بينهم.
وظهر الروبوت، وهو خاص بالشرطة القطرية، مزودا بكاميرات لمراقبة وكشف أي مخالفات تحدث في محيط الملعب.
ويتحرك الروبوت بخفة ورشاقة وبأربع أرجل حول محيط الملعب؛ لذلك لفت الأنظار بين الجماهير المتواجدة نظرا لحركته السريعة وتجوله بين الجمهور، وحرصوا على التقاط فيديوهات له بهواتفهم.
ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا، والتي تضم إلى جوارهما فريقي تايلاند وقيرغيزستان.
ويسعى منتخب السعودية لتخطي أزماته الأخيرة؛ بسبب تصريحات المدير الفني روبرتو مانشيني مع بعض اللاعبين، وافتتاح البطولة بنتيجة جيدة.
وكانت آخر 5 مباريات بين عمان والسعودية قد انتهت دون تعادلات، إذ فاز "الأخضر" في 3 مواجهات، وانتصر المنتخب العماني في مواجهتين.