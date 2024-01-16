لفَت الانتباه.. ما قصة الروبوت الأمني الذي ظهر في كأس آسيا؟ (فيديو)

فوجئ مشجعو مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، قبل انطلاق المباراة في استاد خليفة الدولي بروبوت أمني يتجول بينهم.

وظهر الروبوت، وهو خاص بالشرطة القطرية، مزودا بكاميرات لمراقبة وكشف أي مخالفات تحدث في محيط الملعب.

ويتحرك الروبوت بخفة ورشاقة وبأربع أرجل حول محيط الملعب؛ لذلك لفت الأنظار بين الجماهير المتواجدة نظرا لحركته السريعة وتجوله بين الجمهور، وحرصوا على التقاط فيديوهات له بهواتفهم.