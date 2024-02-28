أزمة تمنع تحقيق "حلم ميسي"
كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، يواجه أزمة قد تمنع مشاركته مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.
وعقب تأهل منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما إلى أولمبياد باريس، ألمحت تقارير إلى احتمال ضم ميسي إلى الفريق بوصفه لاعباً فوق السن، وواحداً من اللاعبين الثلاثة الذين تزيد أعمارهم على 23 عاماً المسموح لهم بكل فريق في مسابقات الرجال.
ودعم خافيير ماسكيرانو، مدرب الأرجنتين تحت 23 عاماً، هذا الاحتمال، بتصريحاته عقب التأهل، حيث قال: "سأتحدث مع ليو. لقد قلت ذلك بالفعل. من الواضح أن لديه دعوة مفتوحة، لكن ذلك سيعتمد على التزاماته. لديه بطولة كوبا أمريكا، ومجموعة من الأشياء المهمة الأخرى بينهما. سنتحدث".
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن هناك عقبات تواجه النجم الأرجنتيني من أجل تحقيق حلم المشاركة في أولمبياد باريس، أبرزها هو الضغوط من قبل شركة "أبل"، الراعي الرسمي لبطولة الدوري الأمريكي، ومسؤولي المنافسة نفسها للبقاء مع ناديه.
وأضافت: "الأزمة الثانية تتمثل، في أن ميسي سيشارك بالفعل في بطولة كوبا أمريكا هذا العام، والتي ستدافع فيها الأرجنتين عن اللقب، ومن الممكن أن تستمر التزامات ميسي هناك حتى 14 يوليو، وموعد المباراة النهائية في ميامي، ثم سينضم ليو مرة أخرى إلى إنتر ميامي للدفاع عن لقب آخر، كأس الدوريات التي فاز بها إنتر ميامي الصيف الماضي، وتبدأ هذه المنافسة في 26 يوليو، وهو اليوم نفسه الذي ستقام فيه الألعاب الأولمبية؛ ما يعني أنه من المحتمل ألا يتمكن ميسي من المشاركة".
وكان تأثير ميسي ظهر واضحا على موسم 2024، بعدما أعلن إنتر ميامي في شهر نوفمبر 2023 بيع كامل التذاكر الموسمية لموسم 2024 أي قبل 3 أشهر من انطلاق الموسم الجاري.
كما عمل النادي على زيادة أعداد المقاعد بين الموسمين بزيادة ألف مقعد، لتصل إلى 21550 مقعدا في ملعب تشيس معقل إنتر ميامي.
على مستوى الدوري ككل، في موسم 2024 زادت أعداد بيع التذاكر بنسبة 15% عن موسم 2023، مع ارتفاع إيرادات التذاكر الموسمية بنسبة 25% بحسب الدوري الأمريكي.