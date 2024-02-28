أزمة تمنع تحقيق "حلم ميسي"

كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، يواجه أزمة قد تمنع مشاركته مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.

وعقب تأهل منتخب الأرجنتين تحت 23 عاما إلى أولمبياد باريس، ألمحت تقارير إلى احتمال ضم ميسي إلى الفريق بوصفه لاعباً فوق السن، وواحداً من اللاعبين الثلاثة الذين تزيد أعمارهم على 23 عاماً المسموح لهم بكل فريق في مسابقات الرجال.

ودعم خافيير ماسكيرانو، مدرب الأرجنتين تحت 23 عاماً، هذا الاحتمال، بتصريحاته عقب التأهل، حيث قال: "سأتحدث مع ليو. لقد قلت ذلك بالفعل. من الواضح أن لديه دعوة مفتوحة، لكن ذلك سيعتمد على التزاماته. لديه بطولة كوبا أمريكا، ومجموعة من الأشياء المهمة الأخرى بينهما. سنتحدث".