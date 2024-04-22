تغير مفاجئ في موقف ليفربول من المدرب الجديد

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن تطور لافت بشأن محاولة ليفربول التعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويبحث ليفربول عن مدرب يحل مكان الألماني يورغن كلوب الذي قرر مغادرة ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وبرز اسم أموريم المدير الفني لسبورتينغ لشبونة كأبرز مرشح لخلافة كلوب في أنفيلد.

لكن "ذا أتلتيك" ذكرت أن أموريم لم يعد المرشح المفضل ضمن خطط ليفربول لخلافة كلوب، في الوقت الذي أجرى فيه ويستهام محادثات للتعاقد مع أموريم إذا غادر المدرب الحالي ديفيد مويز.

في حين ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أموريم وليفربول لم يتوصلا أبدًا إلى أي اتفاق، وأوضحت أنه جرت محادثات لأنه مرشح ضمن قائمة النادي لكن لم يتم الاتفاق.

وتولى أموريم البالغ من العمر 39 عاما تدريب سبورتينغ لشبونة في مارس 2020، وينتهي عقده في يونيو 2026.