رسميًّا.. الاتحاد المغربي يجدد الثقة في وليد الركراكي

أعلن الاتحاد المغربي، اليوم الإثنين، رسميا، تجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "عقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب في نهائيات كاس أفريقيا 2023 مع وليد الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورًا بالأسف والحسرة".

وأضاف: "كما تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا".