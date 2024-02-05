رسميًّا.. الاتحاد المغربي يجدد الثقة في وليد الركراكي

رسميًّا.. الاتحاد المغربي يجدد الثقة في وليد الركراكي
أعلن الاتحاد المغربي، اليوم الإثنين، رسميا، تجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول.
وقال الاتحاد المغربي في بيان: "عقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب في نهائيات كاس أفريقيا 2023 مع وليد الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورًا بالأسف والحسرة".
وأضاف: "كما تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا".
وتابع البيان: "أكد فوزي لقجع ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة في مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كاس أفريقيا للأمم التي ستستضيفها بلادنا صيف السنة المقبلة".
وأتم: "وبالمناسبة يجدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، مانحة إياه كل وسائل الدعم والمؤازرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة".
وفاز منتخب المغرب بكأس الأمم الأفريقية مرة واحدة عام 1976، ومنذ ذلك الحين خاض المباراة النهائية مرة واحدة فقط عام 2004 وخسر 1/2 أمام منتخب تونس صاحب الأرض والجمهور.
وتولى الركراكي تدريب منتخب المغرب بداية من الـ31 من أغسطس 2022 وخاض مع المنتخب 23 مباراة فاز في 12 وتعادل في 7 وخسر 4 فقط.
وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بصعوده إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر واحتل المركز الرابع في المونديال، وبات أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.