سر اجتماع آخر 5 رؤساء لبرشلونة

كشف نادي برشلونة عن السر وراء اجتماع رؤسائه الخمسة السابقين على مأدبة عشاء، أمس الثلاثاء.

واجتمع خوان لابورتا، الرئيس الحالي للنادي، مع كل من ساندرو روسيل وبارتوميو وغاسبارت وإنريك رينا.

وكان ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة في الفترة من 2014-2020، وجَّه طلبًا مؤخرًا "في ظل الوضع الجديد لقضية نيغريرا" بأن "يتم اتخاذ إجراء مشترك وواضح من قبل رؤساء النادي الـ3 الذين تم التحقيق معهم" ويكون من خلال النادي الكتالوني.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي، أصدره اليوم الأربعاء: "اجتماع أمس جاء بهدف تعزيز الموقف الموحد لبرشلونة ضد العمليات التي تزعزع حياة النادي، والتي زادت مؤخرًا".