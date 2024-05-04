مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري السعودي:

النصر ـ الوحدة، الساعة 9:00 مساء، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.

الدوري المصري:

الأهلي ـ الجونة، الساعة 7.00 مساء، على قناة one time sports

الدوري الليبي:

الأخضر ـ أهلي بنغازي، الساعة 5.00 مساء