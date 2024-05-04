مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام مساء السبت مباراتان هامتان في صراع التتويج على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجمع الأولى آرسنال وبورنموث فيما تدور الثانية بين مانشستر سيتي ووولفر هامبتون.
وفي الدوري الإسباني يستقبل المتصدر ريال مدريد قادش فيما تدور مواجهة قوية بين جيرونا وبرشلونة لحساب الجولة 33.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:
الدوري السعودي:
النصر ـ الوحدة، الساعة 9:00 مساء، على قناتي SSC1 SD، وSSC1 HD.
الدوري المصري:
الأهلي ـ الجونة، الساعة 7.00 مساء، على قناة one time sports
الدوري الليبي:
الأخضر ـ أهلي بنغازي، الساعة 5.00 مساء
الدوري الإسباني:
ريال مدريد ـ قادش، الساعة 5.15 مساء، على قناة beIN Sports HD 3.
جيرونا ـ برشلونة ، الساعة 7.30 مساء beIN Sports HD 3.
مايوركا ـ أتلتيكو مدريد ، 10.00 مساء beIN Sports HD 3.
الدوري الإنجليزي:
آرسنال ـ بورنموث، الساعة 02:30، على قناة beIN Sports HD 1.
مانشستر سيتي ـ وولفر هامبتون، الساعة :7:30، على قناة beIN Sports HD1 .
الدوري الألماني:
شتوتغارت ـ بايرن ميونخ ، الساعة 4.30 مساء ، على قناة beIN Sports HD 5.
بوروسيا دورتموند ـ أوغسبورغ، الساعة 4.30 مساء، على قناة beIN Sports HD 2.
الدوري الإيطالي:
إنتر ميلانو ـ ساسولو ، الساعة 9.45 مساء ، على قناة AD Sports 1 HD