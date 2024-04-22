موعد مباراة الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي
كشفت اتحاد الكرة الليبي حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والنصر في ديربي بني غازي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، والتي ترددت أنباء عن تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.
ووفقًا لبيان متداول من الاتحاد الليبي لكرة القدم، فقد أشار إلى موعد إقامة المباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس لمرحلة الإياب للمجموعة الأولى ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الحالي، والمقرر إقامتها مساء الاثنين، على أرضية ملعب شهداء بنينا، وبما يتداول عن سوء أحوال الطقس بالمنطقة الشرقية، فإن إقامة المباراة من عدمها يتم تقديره من قبل حكم اللقاء.
فيما أشار بيان آخر إلى أن موعد اللقاء هو الذي تم تعديله ليصبحَ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، بدلًا من الرابعة.
وأكد البيان ضرورة تواجد طاقم المباراة والمراقبين قبل ساعة ونصف الساعة من بداية المباراة على الأقل.
ومن المتوقع أن تكون المباراة حماسية، ويسعى الأهلي للفوز باللقاء للاقتراب من المركز الأول ويخوض اللقاء وهو برصيد 27 نقطة، في حين يسعى النصر لتعزيز مكانه في الصدارة ولديه 34 نقطة.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
ويضم الدوري الليبي 21 ناديًا تم تقسيمها على مجموعتين، تضم الأولى 10 أندية، فيما تضم المجموعة الثانية 11 ناديًا، ويقام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل من كل مجموعة أول 3 أندية إلى الدوري السداسي، بينما يهبط نادٍ واحد من كل مجموعة إلى الدرجة الأولى.