موعد مباراة الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي

كشفت اتحاد الكرة الليبي حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والنصر في ديربي بني غازي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، والتي ترددت أنباء عن تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقًا لبيان متداول من الاتحاد الليبي لكرة القدم، فقد أشار إلى موعد إقامة المباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس لمرحلة الإياب للمجموعة الأولى ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الحالي، والمقرر إقامتها مساء الاثنين، على أرضية ملعب شهداء بنينا، وبما يتداول عن سوء أحوال الطقس بالمنطقة الشرقية، فإن إقامة المباراة من عدمها يتم تقديره من قبل حكم اللقاء.