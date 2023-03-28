توتنهام يضع زيدان على رأس المرشحين لخلافة كونتي

وأنهى النادي اللندني علاقته المتوترة مع كونتي بالإعلان عن إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد هجومه العنيف على النادي واللاعبين عقب التعادل 3-3 مع ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز حين أهدر فريقه التقدم بهدفين.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان: "يمكننا إعلان أن المدرب أنطونيو كونتي ترك النادي بالتراضي. نشكره على مساهمته معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وقضى المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس ومنتخب إيطاليا البالغ عمره 53 عاما 16 شهرًا مع توتنهام، لتبدأ بعدها مرحلة البحث عن بديل.

أعطى توتنهام نفسه الوقت لتعيين خليفة طويل الأمد بعد تسليم دور المدير الفني المؤقت لكريستيان ستيليني حتى نهاية الموسم.

لكن البديل الدائم يظل محور تركيز قادة توتنهام، حيث يظل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أحد الخيارات الممكنة بداية من الموسم المقبل، وكذلك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ يوليان ناغلزمان الذي أقيل من منصبه يوم الجمعة الماضي ولويس إنريكي مدرب برشلونة وإسبانيا السابق.