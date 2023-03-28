توتنهام يضع زيدان على رأس المرشحين لخلافة كونتي
أشارت تقارير صحفية إلى أن توتنهام هوتسبير يفكر في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي.
وأنهى النادي اللندني علاقته المتوترة مع كونتي بالإعلان عن إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد هجومه العنيف على النادي واللاعبين عقب التعادل 3-3 مع ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز حين أهدر فريقه التقدم بهدفين.
وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان: "يمكننا إعلان أن المدرب أنطونيو كونتي ترك النادي بالتراضي. نشكره على مساهمته معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وقضى المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس ومنتخب إيطاليا البالغ عمره 53 عاما 16 شهرًا مع توتنهام، لتبدأ بعدها مرحلة البحث عن بديل.
أعطى توتنهام نفسه الوقت لتعيين خليفة طويل الأمد بعد تسليم دور المدير الفني المؤقت لكريستيان ستيليني حتى نهاية الموسم.
لكن البديل الدائم يظل محور تركيز قادة توتنهام، حيث يظل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أحد الخيارات الممكنة بداية من الموسم المقبل، وكذلك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ يوليان ناغلزمان الذي أقيل من منصبه يوم الجمعة الماضي ولويس إنريكي مدرب برشلونة وإسبانيا السابق.
لكن وفقًا لمحطة "سكاي سبورتس إيطاليا"، فإن أسطورة ريال مدريد زيدان دخل أيضًا في قائمة توتنهام.
ولا يرتبط المدير الفني السابق لريال مدريد البالغ عمره 50 عامًا بأي فريق منذ مغادرته للنادي الملكي للمرة الثانية في نهاية موسم 2020/21.
وخلال فترة تدريبه الأولى في سانتياغو برنابيو، فاز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا على التوالي، بينما تردد أنه في انتظار تولي مسؤولية تدريب منتخب فرنسا على افتراض أن ديدييه ديشان سيرحل عن منصبه بعد كأس العالم في قطر.
لكن بعد قيادة المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، جدد ديشان عقده للبقاء في المنصب حتى عام 2026.
وقاد زيدان كلاعب فرنسا إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في 1998، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية ضد البرازيل، ثم قاد المنتخب للقب بطولة أوروبا 2000.
وكذلك ارتبط زيدان بتولي تدريب باريس سان جيرمان في حالة إقالة كريستوف غالتييه في نهاية الموسم خاصة بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.
كما ألهم منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم 2006، لكن النهاية ما زالت عالقة في الأذهان عندما نطح ماركو ماتيراتزي مدافع إيطاليا ليطرده الحكم وتخسر فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.