لفتة رائعة من راموس تجاه مدافع برشلونة (صورة)
قام سيرغيو راموس، مدافع إشبيلية، بلفتة رائعة تجاه أحد لاعبي برشلونة عقب نهاية لقاء الفريقين مساء الأحد في ختام الدوري الإسباني.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني (الليغا) صورة تجمع بينه وبين باو كوبارسي لاعب برشلونة عقب نهاية مباراة الفريقين.
ودعم راموس لاعب برشلونة الصاعد بعد ظهوره في مباراة الفريقين في ختام الدوري الإسباني.
ويبلغ كوبارسي 17 عامًا وتم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم بقرار من المدبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الذي رحل عن منصبه بشكل رسمي.
وخاض مدافع برشلونة الصاعد 34 مباراة كما أنه لعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ولعب راموس لمواسم طويلة في صفوف إشبيلية قبل رحيله إلى ريال مدريد حيث حقق العديد من البطولات في مشواره الكروي.
واقتنص برشلونة فوزًا مثيرًا خارج دياره أمام إشبيلية بنتيجة 2-1 ، اليوم الأحد ، على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإسباني.
تقدم روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة في الدقيقة 15 بينما أدرك يوسف النصيري نجم إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 31.
وأحرز فيرمين لوبيز هدف الفوز لصالح برشلونة في الدقيقة 59 ليمنح فريقه الانتصار في ختام الليغا.
وأنهى البارسا منافسات الدوري الإسباني محتلًا المركز الثاني برصيد 85 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد الذي حصد اللقب.
واحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة في جدول الترتيب