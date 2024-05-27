لفتة رائعة من راموس تجاه مدافع برشلونة (صورة)

قام سيرغيو راموس، مدافع إشبيلية، بلفتة رائعة تجاه أحد لاعبي برشلونة عقب نهاية لقاء الفريقين مساء الأحد في ختام الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني (الليغا) صورة تجمع بينه وبين باو كوبارسي لاعب برشلونة عقب نهاية مباراة الفريقين.

ودعم راموس لاعب برشلونة الصاعد بعد ظهوره في مباراة الفريقين في ختام الدوري الإسباني.