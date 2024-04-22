نادي الاتحاد السعودي يتلقى خطابًا صادمًا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي تلقى خطابًا صادمًا من قبل لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بشأن طلبه تأجيل مواجهة الهلال المقبلة في نصف نهائي كأس الملك.

وكان نادي الاتحاد أرسل طلبًا لاتحاد الكرة السعودي من أجل تأجيل مباراته أمام الهلال.

طلب الاتحاد جاء بعدما وافقت لجنة المسابقات على تأجيل مواجهة الهلال أمام الأهلي ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن، والتي كان من المقرر إقامتها، يوم الجمعة الماضي، إلى السادس من مايو المقبل، بداعي ارتباط الزعيم بمواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.