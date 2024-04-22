نادي الاتحاد السعودي يتلقى خطابًا صادمًا
كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي تلقى خطابًا صادمًا من قبل لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بشأن طلبه تأجيل مواجهة الهلال المقبلة في نصف نهائي كأس الملك.
وكان نادي الاتحاد أرسل طلبًا لاتحاد الكرة السعودي من أجل تأجيل مباراته أمام الهلال.
طلب الاتحاد جاء بعدما وافقت لجنة المسابقات على تأجيل مواجهة الهلال أمام الأهلي ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن، والتي كان من المقرر إقامتها، يوم الجمعة الماضي، إلى السادس من مايو المقبل، بداعي ارتباط الزعيم بمواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الإثنين، فإن لجنة المسابقات رفضت طلب إدارة نادي الاتحاد، بشأن تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة في الـ30 من أبريل الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادرها، أن لجنة المسابقات أرسلت خطابًا رسميًّا إلى الاتحاد، تضمن رفض الطلب الذي تقدم به النادي، بسبب مشاركة خمسة من لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، الجارية حاليًّا في الدوحة العاصمة القطرية.
ويغيب عن الاتحاد بسبب المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، خمسة من لاعبيه، هم: عوض الناشري، وفيصل الغامدي، وزكريا هوساوي، وأحمد الغامدي، ومروان الصحفي.
وكان الاتحاد حقق الفوز أمام الحزم في مواجهته الماضية بالدوري السعودي بنتيجة (3-2).
الفوز أعاد الاتحاد للمركز الرابع برصيد 50 نقطة، بفارق 27 نقطة عن الهلال المتصدر.