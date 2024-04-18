بخلاف رونالدو.. النصر السعودي في ورطة جديدة
تورَّط نادي النصر السعودي في أزمة جديدة بعد أيام قليلة من خسارته في كأس السوبر السعودي أمام نادي الهلال الغريم التقليدي.
وخسر النصر أمام الهلال بهدفين لهدف واحد في في نصف نهائي السوبر السعودي في مباراة شهدت طرد نجم الفريق كريستيانو رونالدو.
ولاحقًا، حقق الهلال اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على الاتحاد بأربعة أهداف لهدف واحد.
ومن المؤكد، أن رونالدو لن يتواجد في مباراة النصر مع الفيحاء، يوم الجمعه المقبل، في الدوري السعودي بسبب الإيقاف لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد.
ويمر لويس كاسترو مدرب النصر بوعكة صحية تتطلب خضوعه لفترة راحة تامة.
ولم يعلن النصر مدى إمكانية المدرب في إدارة مباراة الفيحاء من عدمه، لكنه دون شك لن يقود تدريبات الفريق اليوم.
وقال النصر في بيان :" تعرَّض المدير الفني للفريق الأول السيد لويس كاسترو لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًّا بسيطًا، أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام".
وأتم :"هذا وسيتولى المساعد الأول السيد ڤيتور سيڤرينو مهمة الإشراف على الفريق مؤقتًا".
ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي متخلفًا بـ12 نقطة عن الهلال المتصدر بـ77 نقطة.