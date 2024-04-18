بخلاف رونالدو.. النصر السعودي في ورطة جديدة

ومن المؤكد، أن رونالدو لن يتواجد في مباراة النصر مع الفيحاء، يوم الجمعه المقبل، في الدوري السعودي بسبب الإيقاف لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد.

ويمر لويس كاسترو مدرب النصر بوعكة صحية تتطلب خضوعه لفترة راحة تامة.

ولم يعلن النصر مدى إمكانية المدرب في إدارة مباراة الفيحاء من عدمه، لكنه دون شك لن يقود تدريبات الفريق اليوم.