إيران تتصدر مجموعتها في كأس آسيا برباعية في شباك فلسطين (فيديو)
لم تنتظر إيران سوى دقيقتين ليفتتح كريم أنصاري الرباعية بتسديدة أرضية زاحفة.
وأضاف شجاع خليل زادة الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة في الدقيقة 12.
وجعل مهدي قائدي النتيجة 3-صفر لإيران بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 38 قبل أن يقلّص تامر صيام الفارق لمنتخب فلسطين بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأضاف سردار آزمون الهدف الرابع لإيران، بطلة القارة، أعوام 1968 و1972 و1976، بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.
ووضعت إيران، بطلة القارة 3 مرات، أول 3 نقاط في رصيدها بالمجموعة متفوقة بفارق الأهداف عن الإمارات التي فازت 3-1 على هونج كونج في وقت سابق اليوم.
وفي المباراة الثانية استهل المنتخب الإماراتي مشواره في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، بالفوز على هونغ كونغ 3-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالبطولة. تقدم سلطان عادل للإمارات في الدقيقة 34 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على أوليفر جيربيج.
وأدرك فيليب تشان سيو التعادل لهونج كونج بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من إيفرتون كامارجو ليضعها في الشباك من مدى قريب.
ولكن بعدها بثلاث دقائق استعادت الإمارات التقدم عن طريق زايد سلطان بعدما تصدّى الحارس يام هونغ فاي لتسديدتين متتاليتين من كايو وعادل قبل أن ترتد الكرة لسلطان ليضعها في الشباك.
وضاعف البديل يحيى الغساني النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة من أحد المدافعين.