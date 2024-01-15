إيران تتصدر مجموعتها في كأس آسيا برباعية في شباك فلسطين (فيديو)

لم تنتظر إيران سوى دقيقتين ليفتتح كريم أنصاري الرباعية بتسديدة أرضية زاحفة.

وأضاف شجاع خليل زادة الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة في الدقيقة 12.

وجعل مهدي قائدي النتيجة 3-صفر لإيران بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 38 قبل أن يقلّص تامر صيام الفارق لمنتخب فلسطين بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف سردار آزمون الهدف الرابع لإيران، بطلة القارة، أعوام 1968 و1972 و1976، بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.

ووضعت إيران، بطلة القارة 3 مرات، أول 3 نقاط في رصيدها بالمجموعة متفوقة بفارق الأهداف عن الإمارات التي فازت 3-1 على هونج كونج في وقت سابق اليوم.