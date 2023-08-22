انتقادات لخالد الثنيان بعد انتقال حسان تمبكتي لنادي الهلال
تلقى خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب السعودي انتقادات كبيرة بعد إعلان صفقة انتقال المدافع الدولي السعودي من الشباب إلى الهلال أمس الإثنين.
وأثارت الصفقة التي أبرمها نادي الهلال بعد صراع كبير مع أندية النصر والاتحاد والأهلي جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية السعودية بعد أنْ تم الإعلان عن تلقي الشباب مبلغًا أكبر من النصر نظير شراء عقد اللاعب غير أن المدافع الدولي انتقل إلى الهلال.
ونشر الهلال مقطع فيديو على منصة للاعب بقميص الهلال يقول فيه "بالنهاية أنا هلالي".
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية أو مدة التعاقد لكن وسائل إعلام قالت إن العقد سيكون لأربع سنوات.
وقدم تمبكتي البالغ من العمر 24 عامًا أداءً جيدًا مع منتخب السعودية في كأس العالم في قطر 2022.
وقال ناصر الكنعاني العضو الذهبي في نادي الشباب لقناة السعودية : "بعد إعلان الهلال التعاقد رسميًّا مع حسان تمبكتي يجب أن ينسحب خالد الثنيان من رئاسة الشباب لأنه لم يأخذ موافقة مجلس الإدارة وهذا الأمر مخالف للنظام".
وتابع :" الهلال عرض مبلغ 46.5 مليون ريال سعودي، والنصر عرض 120 مليون ريال مقابل خدمات حسان تمبكتي والرئيس فضل ذهابه إلى الهلال".
وعلق محلل برنامج "دورينا غير" بسام الدخيل على الصفقة: "خالد الثنيان ترأس الشباب بطريقة سينمائية وأعتقد أن بيع حسان تمبكتي بداية فيلم بيع بقية لاعبي الشباب".
وحسب الإعلامي السعودي أحمد العجلان فإن توقيع الهلال مع حسان تمبكتي مكتمل الأركان بتوقيع كافة الأطراف المعنية، كما جاء انتقال اللاعب بقيمة 50 مليون ريال وتنازل الهلال عن مبلغ 7.5 مليون ريال مبالغ سابقه لصفقتي هتان باهبري وكويلاربالإضافة إلى إعارة الثلاثي حمد اليامي ومحمد جحفلي وعبدالله رديف والتي تقدر قيمة إعاراتهم بعشرة ملايين ريال سعودي
وغرد تمبكتي بعد إتمام الصفقة ":" لكل بداية نهاية، ولكل نهاية حكاية ورواية وما بين البداية والنهاية فصول من الانتماء والعشق".
وأتم :"أغادر أسوار النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته شكرًا لجمهور نادي #الشباب على كل شيء قدمتموه لي من دعم وتحفيز شكرًا لرجلات نادي الشباب جميعًا".
ومن المنتظر أن يكون أول ظهور لتمبكتي مع الهلال خلال مباراة الرائد بدوري روشن يوم الخميس المقبل.