تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والدحيل

قرر لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن مواجهة الدحيل القطري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وغاب رونالدو عن قائمة الفريق المسافرة إلى الدوحة لمواجهة الفريق القطري، إذ قرر المدرب منحه راحة.