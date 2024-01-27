ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع إمبولي

سجل توماسو بالدانزي، لاعب وسط إمبولي، هدفا في الشوط الثاني ليفرض التعادل 1-1 على يوفنتوس الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت.

وافتتح دوسان فلاهوفيتش التسجيل في الدقيقة 50 عندما هز الشباك من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية، قبل أن يدرك بالدانزي البديل التعادل بعد 20 دقيقة من تسديدة منخفضة من مسافة بعيدة.