تمهيد للانتقال؟ صفقة محتملة لريال مدريد يظهر في نهائي الأبطال (صورة)

نشر المدافع الفرنسي، ونجم نادي ليل ليني يورو صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" من مدرجات ستاد ويمبلي الشهير الذي انطلقت فيه حاليا مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

ويعد ليني يورو (18 عاما) واحدا من أفضل اللاعبين الواعدين في أوروبا خلال موسم 2023 ـ 2024 وهو ما دفع كبار الأندية في العالم إلى متابعة خطواته والاهتمام بالتعاقد معه، ومن بينها ريال مدريد الذي قدم بالفعل عرضا لنادي ليل للظفر بخدمات المدافع الدولي الأولمبي.

وذكرت تقارير إخبارية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ليني يورو، لكن المشكلة الأساسية هي السعر المرتفع الذي حدده ليل للسماح برحيل نجمه، إذ يطالب النادي الفرنسي بـ60 مليون يورو.

وشارك يورو الذي ينتهي عقده مع نادي ليل، صورة من مدرجات ستاد ويمبلي عبر حسابه على "أنستغرام" مما اعتبره كثيرون مؤشرا واضحا على قرب إتمام صفقة انتقاله إلى الفريق الملكي.