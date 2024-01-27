عاصم ماديبو
عاصم ماديبو

عاصم ماديبو نجم قطر السابق يرشح هذا المنتخب للتتويج بكأس آسيا (فيديو إرم)

عاصم ماديبو خارج قائمة منتخب قطر بكأس آسيا

رشّح عاصم ماديبو نجم منتخب قطر السابق، ولاعب نادي الدحيل، منتخب العراق للفوز بلقب كأس آسيا 2023، المقامة في بلاده.

ماديبو يرى أن منتخب العراق هو الأفضل حاليًا بالبطولة

وخرج عاصم ماديبو من قائمة منتخب قطر التي تخوض بطولة آسيا 2023، رغم تتويجه مع العنابي ببطولة 2019، ومشاركته أيضًا في كأس العالم 2022.

وقال ماديبو لـ"إرم نيوز" إن منتخب العراق هو الأفضل، وبسبب أفضليته سيكون المرشح العربي الأبرز للتتويج بكأس آسيا".

وبسؤاله عن سبب اختياره لمنتخب العراق قال: "هو الأفضل حاليًا بالبطولة.. وصل إلى ذروة الاستقرار والتناسق الفني".

وأضاف: "رأينا النتائج وطريقة اللعب الجميلة.. وكثير من المنتخبات تحاول تجنب منتخب العراق".

وعن رأيه في منتخب بلاده قال: "مهمة قطر في الحفاظ على لقب آسيا صعبة، ولكن بالتماسك وتقديم الأداء الجيد لدينا فرصة كبيرة في الحفاظ على اللقب".

واختتم ماديبو تصريحاته بأن أكرم عفيف لاعب قطر هو أفضل لاعب ظهر بالبطولة حتى الآن قائلا: "وصل لمرحلة عالية من النضج الكروي وصار علامة فارقة".

@eremsports عاصم ماديبو بطل كأس آسيا 2019 ولاعب نادي الدحيل: #العراق أقوى فريق عربي في كأس آسيا ويختار اللاعب الأفضل #كأس_آسيا2023 #sportsontiktok ♬ الصوت الأصلي - إرم سبورت - Erem Sports

ويلعب منتخب قطر ضد فلسطين يوم الإثنين المقبل في دور الـ16 للبطولة.

وفي نفس اليوم يلعب المنتخب العراقي ضد الأردن.

المنتخب العراقي
كأس آسيا 2023
المنتخب القطري

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