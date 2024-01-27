عاصم ماديبو نجم قطر السابق يرشح هذا المنتخب للتتويج بكأس آسيا (فيديو إرم)

وخرج عاصم ماديبو من قائمة منتخب قطر التي تخوض بطولة آسيا 2023، رغم تتويجه مع العنابي ببطولة 2019، ومشاركته أيضًا في كأس العالم 2022.

وقال ماديبو لـ"إرم نيوز" إن منتخب العراق هو الأفضل، وبسبب أفضليته سيكون المرشح العربي الأبرز للتتويج بكأس آسيا".

وبسؤاله عن سبب اختياره لمنتخب العراق قال: "هو الأفضل حاليًا بالبطولة.. وصل إلى ذروة الاستقرار والتناسق الفني".

وأضاف: "رأينا النتائج وطريقة اللعب الجميلة.. وكثير من المنتخبات تحاول تجنب منتخب العراق".

وعن رأيه في منتخب بلاده قال: "مهمة قطر في الحفاظ على لقب آسيا صعبة، ولكن بالتماسك وتقديم الأداء الجيد لدينا فرصة كبيرة في الحفاظ على اللقب".

واختتم ماديبو تصريحاته بأن أكرم عفيف لاعب قطر هو أفضل لاعب ظهر بالبطولة حتى الآن قائلا: "وصل لمرحلة عالية من النضج الكروي وصار علامة فارقة".