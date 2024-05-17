أول تعليق من مدرب فرنسا حول وجهة مبابي في الموسم المقبل

أكد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا أنه لا يشعر بالقلق إزاء مستقبل نجم "الديكة" وهداف مونديال 2022، كيليان مبابي وذلك في ضوء استمرار الغموض (رسميا) حول وجهته المقبلة بالرغم من أن كل المؤشرات تتحدث عن قرب إعلان صفقة انتقاله إلى ريال مدريد.

وأعلن كيليان مبابي، بطل فرنسا 2023 ـ 2024، وهداف الدوري برصيد 27 هدفا، الجمعة الماضي عن رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، لكنه لم يعلن حتى الآن عن فريقه المقبل، رغم مرور أسبوع على إعلان مغادرته رسميا لباريس سان جيرمان، مما أثار العديد من التكهنات التي عاد إليها مدربه في المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان.

ومساء الخميس، لدى إعلانه قائمة منتخب فرنسا لنهائيات أمم أوروبا ألمانيا 2024، أجاب ديشان عن التأويلات التي أثارها عدم إعلان أيقونة فرنسا عن هوية فريقه المقبل، قائلا: "سيؤثر عدم تحديد وجهة مبابي المقبلة عن تحضيراتنا ليورو 2024؟ أعرف أنكم تذهبون نحو هذه الفرضية، لكن بالنسبة لي لدي كل الثقة في جاهزية كيليان والمجموعة كلها"