هل تزوجها سرًا؟ زلة لسان تثير جدلاً حول علاقة رونالدو وجورجينا (فيديو)
تسببت كلمات مقتضبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بطل الملاكمة العالمي أنتوني جوشوا في إثار جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة العلاقة التي تربط مهاجم النصر السعودي بصديقته عارضة الأزياء جورجينا.
ولا تزال العلاقة بين كريستيانو رونالدو وجورجينا، وهل هما متزوجان أم لا، محل تساؤل من الكثير من وسائل الإعلام العالمية ومتابعي النجمين المشهورين على منصات التواصل، رغم أن الرائج هو كونهما غير متزوجين بالرغم من أن جورجينا أنجبت من النجم الأسطوري لمنتخب البرتغال طفلين.
وخلال حضوره نزال الملاكمة المعروف بنزال القرن بين الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري، يوم السبت الماضي، في الرياض، تحدث رونالدو مع نجم الملاكمة البريطاني الشهير أنتوني جوشوا ليقول فيما بدا أنه زلة لسان: "إنها زوجتي"، متحدثًا عن جورجينا.
وأثارت كلمات رونالدو عن جورجينا رودريغيز على أنها "زوجته" جدلاً مثيرًا حيث تم تداول مقطع فيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل، فيما ذهب الكثيرون إلى القول إن مهاجم النصر قد تزوج فعلاً من جورجينا بعد سنوات من العلاقة، وإنه فضل أن تظل علاقة الزواج سرّية.
وتعرَّف كريستيانو على جورجينا (30 عامًا)، في العام 2016، حينما كانت تعمل مساعدة مبيعات في متجر للعطورات في مدريد، حيث التقت كريستيانو هناك وبدأت في مواعدته.
وبعد عام واحد أنجبت العارضة والمؤثرة الأرجنتينية بنتًا من كريستيانو رونالدو، أطلقت عليها اسم ألانا مارتينا، وفي أبريل 2022، أعلن الشريكان قدوم طفلة ثانية هي بيلا أزميرلدا، فيما كان رونالدو أنجب 3 أطفال أكبرهم رونالدو جونيور من أم لم يتم الكشف عن هويتها.