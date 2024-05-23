هل تزوجها سرًا؟ زلة لسان تثير جدلاً حول علاقة رونالدو وجورجينا (فيديو)

تسببت كلمات مقتضبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بطل الملاكمة العالمي أنتوني جوشوا في إثار جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة العلاقة التي تربط مهاجم النصر السعودي بصديقته عارضة الأزياء جورجينا.

ولا تزال العلاقة بين كريستيانو رونالدو وجورجينا، وهل هما متزوجان أم لا، محل تساؤل من الكثير من وسائل الإعلام العالمية ومتابعي النجمين المشهورين على منصات التواصل، رغم أن الرائج هو كونهما غير متزوجين بالرغم من أن جورجينا أنجبت من النجم الأسطوري لمنتخب البرتغال طفلين.

وخلال حضوره نزال الملاكمة المعروف بنزال القرن بين الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري، يوم السبت الماضي، في الرياض، تحدث رونالدو مع نجم الملاكمة البريطاني الشهير أنتوني جوشوا ليقول فيما بدا أنه زلة لسان: "إنها زوجتي"، متحدثًا عن جورجينا.