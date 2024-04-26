نجم بايرن ميونخ يصدم رونالدو لصالح ميسي
يفضّل نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسئل موسيالا عن الأفضل في التاريخ بين رونالدو وميسي وقال: "بالنسبة لي يجب أن يكون ليو ميسي هو الأفضل".
وفاز ميسي ورونالدو تقريبًا بكل الألقاب التي تنافسا عليها على مستوى الأندية، وعلى المستوى الدولي فاز النجم البرتغالي ببطولة أمم أوروبا في حين فاز ميسي بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا.
وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات مقابل خمس مرات لرونالدو.
وارتدي جمال موسيالا الرقم 10 مع المنتخب الألماني، وقد تحدث عن ارتداء الرقم نفسه الذي يرتديه ليونيل ميسي.
ووصف موسيالا هذا الشعور بأنه "مميز حقًا"، لكنه أضاف أنه سيبذل قصارى جهده حتى لا يدع هذا الشعور يتسلل إلى ذهنه ويسبب ضغطًا إضافيًا.
وقال موسيالا: "نعم، أعتقد أن الرقم 10 كان حلمًا بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، كلما شاهدت ميسي أو شيئا من هذا القبيل، لكنني لن أدع ذلك يصل إلى رأسي. إنه شعور مميز حقًا أن أكون قادرًا على ذلك.
وقال المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا: "لقد كان من دواعي سروري مشاهدتهما وهما يلعبان كرة القدم، على الرغم من تقديري كله لكريستيانو، فأنا في معسكر ميسي".
وشارك جمال موسيالا في 36 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق البافاري الموسم الحالي، سجل فيها 12 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة.
يشار إلى أن عقد موسيالا مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2026 وسط شكوك حول تجديد عقده.