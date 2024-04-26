نجم بايرن ميونخ يصدم رونالدو لصالح ميسي

ووصف موسيالا هذا الشعور بأنه "مميز حقًا"، لكنه أضاف أنه سيبذل قصارى جهده حتى لا يدع هذا الشعور يتسلل إلى ذهنه ويسبب ضغطًا إضافيًا.

وقال موسيالا: "نعم، أعتقد أن الرقم 10 كان حلمًا بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، كلما شاهدت ميسي أو شيئا من هذا القبيل، لكنني لن أدع ذلك يصل إلى رأسي. إنه شعور مميز حقًا أن أكون قادرًا على ذلك.

وقال المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا: "لقد كان من دواعي سروري مشاهدتهما وهما يلعبان كرة القدم، على الرغم من تقديري كله لكريستيانو، فأنا في معسكر ميسي".

وشارك جمال موسيالا في 36 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق البافاري الموسم الحالي، سجل فيها 12 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة.

يشار إلى أن عقد موسيالا مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2026 وسط شكوك حول تجديد عقده.