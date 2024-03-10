"الجندي المجهول".. غوارديولا يشير لصاحب الفضل في هدف مانشستر سيتي (صورة)

أشار مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إلى المدرب المساعد كارلوس فيسينس، الذي يشرف على تدريبات الكرات الثابتة في الفريق.

وبعد الخدعة الناجحة للاعبي مانشستر سيتي والتي أثمرت عن هدف التقدم بعد ضربة ركنية أشار غوارديولا إلى كارلوس فيسينس.

وقبل أن يلعب كيفن دي بروين ضربة ركنية تحرك ناثان آكي من مكانه داخل منطقة الجزاء ليتحرك أليكسيس ماك أليستر من مكانه،المدخل: بينما كان إيرلينغ هالاند واقفًا في المكان الأكثر بعدًا، وأصبح الطريق متاحا أمام دي بروين للعب الضربة الركنية لستونز.

وبعد نجاح الخدعة أشار غوارديولا إلى مساعده كارلوس فيسينس، الذي يشرف على تدريبات الكرات الثابتة.

كارلوس فيسينس مدرب إسباني يبلغ من العمر 41 عاما يعمل مساعدا لبيب في مانشستر سيتي منذ صيف 2021.