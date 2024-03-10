"الجندي المجهول".. غوارديولا يشير لصاحب الفضل في هدف مانشستر سيتي (صورة)
أشار مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إلى المدرب المساعد كارلوس فيسينس، الذي يشرف على تدريبات الكرات الثابتة في الفريق.
وبعد الخدعة الناجحة للاعبي مانشستر سيتي والتي أثمرت عن هدف التقدم بعد ضربة ركنية أشار غوارديولا إلى كارلوس فيسينس.
وقبل أن يلعب كيفن دي بروين ضربة ركنية تحرك ناثان آكي من مكانه داخل منطقة الجزاء ليتحرك أليكسيس ماك أليستر من مكانه،المدخل: بينما كان إيرلينغ هالاند واقفًا في المكان الأكثر بعدًا، وأصبح الطريق متاحا أمام دي بروين للعب الضربة الركنية لستونز.
وبعد نجاح الخدعة أشار غوارديولا إلى مساعده كارلوس فيسينس، الذي يشرف على تدريبات الكرات الثابتة.
كارلوس فيسينس مدرب إسباني يبلغ من العمر 41 عاما يعمل مساعدا لبيب في مانشستر سيتي منذ صيف 2021.
وأرسل دي بروين الضربة الركنية على القائم القريب ليتحرك جون ستونز ويضع الكرة بسهولة في مرمى حارس ليفربول كايمهين كيليهر.
وقبل أسابيع قدم غوارديولا "تحية كبيرة" لوحدة تدريب الكرات الثابتة في مانشستر سيتي التي يشرف عليها كارلوس فيسينس بالتعاون مع المحلل جاك ويلسون، عقب الفوز الرائع 3/1 على حساب بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال غوارديولا: "في الوقت الحالي في كرة القدم الحديثة، تعتبر الكرات الثابتة أمرًا مهمًا حقًا".
وأضاف: "فزنا على توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي من ضربة ركنية، واليوم (أمام برايتون) حضرنا الأمر مع كارلوس وجاك".
وتابع بيب: "لست معنيًا بأي شيء في الكرات الثابتة لأنني لست جيدًا.. أو أن الآخرين أفضل، ليس لدي الوقت، يمكنني أن أقول، ونحن نعد الأمور في الركنيات كما يفعل كل فريق".
وواصل: "قمنا بتحضير هذه الركلة الحرة ونجحت، كان على دي بروين أن يقدم تمريرة مثالية، وعلى جوليان أن يقوم بالحركة وكان إنهاء جيدا من ألفاريز".
وأوضح المدرب الإسباني: "كان يجب على شخص أن يأتي بالفكرة، وسنقوم بفعل ذلك، لذلك كل الفضل لكارلوس وجاك".